مقدمة 1-المركزي المصري يطرح عطاء استثنائيا لبيع الدولار لمواجهة السوق السوداء

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من إيهاب فاروق وأحمد محمد

القاهرة 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قرر البنك المركزي المصري طرح عطاء استثنائي لبيع 1.5 مليار دولار إلى البنوك اليوم الاثنين في محاولة لمواجهة السوق السوداء بعدما أغلق الأسبوع الماضي شركات صرافة لتلاعبها في أسعار العملات.

والعطاء هو الرابع من نوعه ويتجاوز بكثير مبيعات دورية للعملة تبلغ قيمتها 40 مليون دولار يقوم بها البنك المركزي ثلاث مرات أسبوعيا.

وشأنه شأن عطاءات استثنائية سابقة يهدف العطاء الجديد أيضا إلى توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الاستراتيجية من الخارج.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي لرويترز اليوم طالبا عدم نشر اسمه "توقيت الطرح مهم في ظل سعر الدولار في السوق السوداء وحجم الطلبات المعلقة في البنوك لتوفير السلع الاستراتيجية .. والثقة في السوق بعد مرور ذكرى 25 يناير ومستويات التضخم."

وأنفق البنك مليارات الدولارات لدعم العملة المحلية الجنيه منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.

وقال وائل زيادة رئيس قطاع البحوث في هيرميس "الغرض من الطرح الاستثنائي سد احتياجات السوق من الدولار ومواجهة السوق السوداء في ظل تلاعب بعض شركات الصرافة بالأسعار."