المركزي المصري يبيع 1.5 مليار دولار وأقل سعر مقبول 6.9518 جنيه

القاهرة 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قبل البنك المركزي المصري عروضا بقيمة 1.5 مليار دولار لشراء العملة الصعبة وهو كل المبلغ الذي طرحه وبلغ أقل سعر مقبول 6.9518 جنيه في مزاد استثنائي لبيع العملة الصعبة اليوم الاثنين.