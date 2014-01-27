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المركزي المصري يبيع 1.5 مليار دولار وأقل سعر مقبول 6.9518 جنيه

Mon Jan 27, 2014 3:23pm GMT
 
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القاهرة 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قبل البنك المركزي المصري عروضا بقيمة 1.5 مليار دولار لشراء العملة الصعبة وهو كل المبلغ الذي طرحه وبلغ أقل سعر مقبول 6.9518 جنيه في مزاد استثنائي لبيع العملة الصعبة اليوم الاثنين.

وقال البنك إنه سيبيع الدولارات من احتياطياته الأجنبية لتغطية واردات استراتيجية مثل القمح واللحوم وزيت الطهي. وهذا أكبر مزاد استثنائي يطرحه البنك لبيع العملة الصعبة.

وقال متعامل في مكتب للصرف إن السعر الرسمي للدولار اليوم بلغ 6.96 جنيه.

وقال تاجر عملة لرويترز عصر اليوم إن الدولار معروض في السوق السوداء بسعر 7.30 جنيه دون وجود مشترين.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
 