المركزي المصري: الاحتياطي لن يقل عن 17 مليار دولار في يناير

القاهرة 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري إن الاحتياطيات الأجنبية تبلغ 17 مليار دولار حاليا ولن تنخفض عن ذلك بنهاية يناير كانون الثاني رغم عطاء استثنائي لبيع 1.5 مليار دولار أمس الاثنين وسداد ديون.

وقال المحافظ هشام رامز في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم الثلاثاء "الاحتياطي الأجنبي يبلغ الآن نحو 17 مليار دولار ولن ينخفض بنهاية يناير عن هذا على الرغم من العطاء الاستثنائي أمس وسداد 700 مليون من مديونية نادي باريس ونحو 500 مليون دولار أخرى يتم توفيرها للبنوك شهريا."