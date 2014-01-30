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صباح الخير من رويترز

Thu Jan 30, 2014 4:11am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس 30 يناير كانون الثاني
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الابراهيمي لا يتوقع اي انجاز مهم في الجولة الاولى من
محادثات السلام السورية  
    * نجاة نائب رئيس الوزراء الليبي من محاولة اغتيال في طرابلس
    * المعارضة السورية: اتفاق مع فد الحكومة على أساس محادثات
السلام
    * الاسلاميون في تونس يسلمون الحكم رسميا الي حكومة انتقالية
غير حزبية
    * البيت الابيض: اوباما يلتقي ملك الاردن في قمة في كاليفورنيا
في 14 فبراير شباط
    * قوات إسرائيل تقتل فلسطينيا في الضفة الغربية
    * شل تبيع حصة في مشروع برازيلي إلى قطر مقابل مليار دولار
    * أريد القطرية تتسلم أخيرا ترخيص الاتصالات في ميانمار


    أهم الأنباء العالمية
    * امريكا اللاتينية تتعهد باحترام حق كوبا في اختيار نظامها
السياسي 
    * تايلاند تنشر عشرة آلاف شرطي في العاصمة لتأمين الانتخابات
    * نائب نرويجي يرشح سنودن لجائزة نوبل للسلام
    * السجن 58 عاما لمبشر امريكي التقط صورا فاضحة لأطفال في
الامازون
    * كوريا الجنوبية توافق على بناء محطتين نوويتين بسبعة مليارات
دولار

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.56% إلى 8704.21 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * بالم هيلز تتحول للربحية في 2013
    * جهينة تستثمر 400 مليون جنيه في 2014 
    * مسؤول ايطالي: مرحبا بساويرس للاستثمار في تليكوم ايطاليا
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 7374.42 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * صافي ربح دبي الإسلامي يقفز 66% في الربع/4
    * وحدة لدبي القابضة تبيع ماجد الفطيم أرضا
    * صافي ربح دبي للاستثمار يقفز في 2013
    * نمو صافي ربح بنك الخليج الأول 19% في الربع/4
    * مصادر: الواحة كابيتال تسعى لاقتراض 700 مليون دولار
    * نمو حركة السفر بمطاري دبي وأبوظبي في 2013
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.63% إلى 4660.74 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.32% إلى 3793.08 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.24% إلى 7767.83 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -189.71    -1.19%        15738.85 نقطة
ستاندرد اند بورز    -18.30        +1.02%        1774.20
ناسداك            -46.53        -1.14%        4051.43
يوروفرست        -8.18        -0.63%        1289.94
    
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس)
                -391.90    -2.55%        14992.01
    
    النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.20    +0.21%   97.56 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.07    +0.06%   107.92
    
    العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3648-1.3652   دولار
    * الدولار/الين           102.32-102.35   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6553-1.6555   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1261.69-1262.91 دولار


 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 