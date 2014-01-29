الجنيه المصري يرتفع في عطاء المركزي ويهبط في السوق السوداء

القاهرة 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا في عطاء البنك المركزي لكنه انخفض في السوق السوداء اليوم الأربعاء.

وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9517 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9518 جنيه في عطاء استثنائي يوم الاثنين. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض بسعر 7.35 جنيه اليوم مقارنة مع 7.25 يوم الاثنين.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع العملة المحلية. وأنفق البنك ما لا يقل عن 20 مليار دولار - أي نحو نصف الاحتياطيات - لدعم العملة منذ انتفاضة 2011 التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.