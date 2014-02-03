الاثنين 3 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * ثلاثة انفجارات تهز صنعاء * رجال قبائل في اليمن يخطفون ألمانيا للافراج عن اثنين من أقاربهم * الجيش العراقي يقصف الفلوجة استعدادا لهجوم بري * صحيفة: الرئيس المصري المؤقت يقول الحديث عن المصالحة مع الاخوان المسلمين لم يعد مطروحا * الإمارات تستدعي سفير قطر للاحتجاج على تصريحات القرضاوي * وزير إسرائيلي: كيري يصوب بندقية إلى رأس إسرائيل في محادثات السلام * اجتماع بين أمريكا وإيران لبحث اتفاق نووي نهائي * كلينتون تحث على عدم فرض عقوبات جديدة علي ايران * انفستكورب البحرينية تتطلع لمواصلة النمو بعد قفزة في الأرباح أهم الأنباء العالمية * هيئة المسح الجيولوجي الامريكية:زلزال بقوة 1.6 درجة يقع قبالة غرب اليونان * اشتباكات في مدينة كينية بعد مداهمة الشرطة مسجدا لمتشددين * سريلانكا ترفض الانتقاد الامريكي لسجلها في حقوق الانسان * زعيم سابق للمتمردين في السلفادور يحقق تقدما مبكرا في انتخابات الرئاسة * مرشح الحزب الحاكم في كوستاريكا يحقق تقدما قويا في النتائج الاولية لانتخابات الرئاسة * صحيفة:بريطانيا تهدف الى تقليص الانفاق على عقود الدعم العسكري * السعودية * فائض ميزان المعاملات الجارية 40 مليار دولار في الربع/3 * مؤشر البورصة يرتفع 0.85% إلى 8835.12 نقطة في الإغلاق السابق مصر * بايونيرز تعتمد خطة بقيمة 1.2 مليار جنيه لعام 2014 * أرباح العز الدخيلة تقفز 46% في 2013 * انخفاض أرباح مصر للأسمنت قنا 15% في 2013 * مؤشر البورصة يرتفع 0.42% إلى 7436.22 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * الاتحاد في المرحلة النهائية من فحص فني لشراء حصة في أليطاليا * أرابتك تفوز بعقد قيمته 6.1 مليار دولار مع آبار * نمو صافي ربح دانة غاز 12% في الربع/4 * صافي ربح بنك الاتحاد الوطني يرتفع لأكثر من مثليه * نمو صافي ربح أرامكس 16% في الربع/4 بفضل إيرادات خارجية * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.42% إلى 4692.88 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.42% إلى 3754.43 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * أرباح القرين للبتروكيماويات تهبط 76% في الربع/3 * مؤشر البورصة يرتفع 0.70% إلى 7810.11 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -189.71 -1.19% 15738.85 نقطة ستاندرد اند بورز -18.30 +1.02% 1774.20 ناسداك -46.53 -1.14% 4051.43 يوروفرست -8.18 -0.63% 1289.94 نيكي (الساعة 0426 جمت اليوم الاثنين) -197.23 -1.32% 14717.30 النفط (الساعة 0426 جمت اليوم الاثنين) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.27 -0.28% 97.23 دولار مزيج برنت (برميل) -0.01 -0.01% 106.39 العملات والذهب (الساعة 0426 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3485-1.3489 دولار * الدولار/الين 102.34-102.38 ين * الاسترليني/الدولار 1.6427-1.6432 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1243.46-1244.23 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)