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صباح الخير من رويترز

Tue Feb 4, 2014 4:15am GMT
 
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الثلاثاء 4 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * انتحاري يفجر نفسه في حافلة بجنوب بيروت
    * العراق يقول انه قتل 57 مسلحا اسلاميا في محافظة سنية 
    * القاعدة تنفي صلتها بالدولة الإسلامية في العراق والشام
    * رئيس وزراء ايطاليا يقول إنه تحدث مع أمير قطر بشأن
الاستثمار في ايني
    * الإمارات تستدعي سفير قطر للاحتجاج على تصريحات القرضاوي
    * رئيس وزراء ليبيا يهدد المحتجين في شرق البلاد باستخدام
القوة 
    * انخفاض انتاج حقل الشرارة الليبي إلى 175 ألف ب/ي
    * مقابلة-روسيا تقول ان سوريا ملتزمة بنزع سلاحها الكيماوي
    * 

    
    أهم الأنباء العالمية
    * النفط يرتفع إلى مستويات قياسية بعملات الأسواق الناشئة
    * ايران تتسلم اول دفعة من اموالها المجمدة بموجب تخفيف
العقوبات
    * قيادات الأعمال في فرنسا تزور ايران مع تخفيف العقوبات
    * تقرير: تباطؤ نمو قطاع التصنيع الأمريكي في يناير
    * شاهد: اشتباكات لليوم الثاني في كينيا بسبب مداهمة مسجد

    السعودية
    * اوباما يبحث مع الملك عبد الله في السعودية قضايا امنية
وتوتر العلاقات
    * السعودية ستسجن اي مواطن يقاتل في الخارج
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.3% إلى 8806.9 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * مصر تتوقع نقصا في الغاز في السنة المالية القادمة
    * مصر تبيع سندات جديدة لأجل عامين وأربعة أعوام
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.4% إلى 7408.9 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * وكالة:رئيس الامارات في حالة مستقرة ومطمئنة بعد الجراحة
    * مسؤولون إماراتيون يتوقعون نموا قويا ويهونون من خطر التضخم
    * مستثمر صيني يشتري عقارات قيمتها 1.9 مليار دولار في دبي
    * لوفتهانزا تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف صفقة الاتحاد
أليطاليا
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.3% إلى 4678.4 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.5% إلى 3772.8 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * نمو أرباح بيت التمويل الكويتي 32% في 2013
    * بيت التمويل الكويتي يجنب 187 مليون دينار مخصصات في 2013
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.3% إلى 7786.7 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -326.05    -2.08%        1572.8 نقطة
ستاندرد اند بورز    -40.7        -2.28%        1741.89
ناسداك            -106.919    -2.61%        3996.958
يوروفرست        -18.22     -1.4%        1272.95
    
نيكي (الساعة‭ ‬ 0608 جمت اليوم الثلاثاء)
                -444.13    -3.04%        14175.00
    
    النفط (الساعة 0608 جمت اليوم الثلاثاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.13    +0.13%   96.56 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.04    -0.04%   106.00
    
    العملات والذهب (الساعة 0608 جمت اليوم الثلاثاء)
    * اليورو/الدولار        1.3505-1.3508   دولار
    * الدولار/الين           101.24-101.26   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6291-1.6295   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1256.51-1257.36 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 