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صباح الخير من رويترز

Wed Feb 5, 2014 5:31am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 5 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * مصادر: اتفاق الحوثيين والقبائل على وقف إطلاق النار في شمال
اليمن
    * روسيا تؤكد مشاركة الحكومة السورية في جولة جنيف التالية
    * اردوغان: نمو الاقتصاد التركي 3.8% في 2013
    * أمريكا تقول مقايضة النفط بالسلع بين روسيا وإيران لن تتم
حاليا
    * المغرب يقول إن المستثمرين يقبلون على تمويل مشروع ضخم
للطاقة الشمسية
    * مسؤول مصرفي: قطر تنفق 205 مليارات دولار على البنية التحتية
في 5 سنوات
    * عوائد أذون الخزانة القطرية تهبط لأدنى مستوى في أشهر بسبب
ارتفاع السيولة
    * مسؤول ليبي: انتاج حقل الشرارة النفطي 209 آلاف ب/ي
    * الحكومة الفلسطينية تقر موازنة 2014 بقيمة 4.2 مليار دولار
    * ليبيا ولبنان يسعيان لعضوية البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

    
    أهم الأنباء العالمية
   
    * العملات والأسهم بالأسواق الناشئة تتعافى بدعم تصيد الصفقات
    * تراجع طلبيات المصانع الأمريكية في ديسمبر بفعل قطاع النقل
    * مكتب الميزانية الأمريكي يتوقع انخفاض العجز ثم ارتفاعه
    * مايكروسوفت تختار ناديلا رئيسا تنفيذيا جديدا
    * تقرير: كرزاي يجري محادثات سرية مع طالبان
    * وزير خارجية ألمانيا يلوح بفرض عقوبات على أوكرانيا
    * المعارضة التايلاندية تطعن على انتخابات يوم الأحد
    * ساحل العاج تقول إنها ستزيد الضرائب على شركات الاتصالات


    السعودية
    * دار الأركان السعودية قد تسدد صكوكا بقيمة 450 مليون دولار
قبل موعدها
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.4% إلى 8768.9 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * مصر تلقت وقودا بأربعة مليارات دولار من دول عربية في
النصف/2 من 2013
    * الشرقية للدخان: ارتفاع أسعار السجائر في مصر
    * مؤشر البورصة ينخفض 1.6% إلى 7287.6 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * دبي تعتزم فرض رسوم ضيافة على السياح لزيادة إيراداتها
    * مركز دبي المالي العالمي يحقق نموا في خانة العشرات في 2013
    * طاقة الإماراتية تشيد محطة لتحلية المياه في عجمان
    * الخليج الأول الإماراتي يدخل مجال الأنشطة المصرفية
الاستثمارية
    * أرباح ديار للتطوير الإماراتية تقفز في 2013
    * ارتفاع أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي مع زيادة الإيرادات
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.4% إلى 4661.7 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1% إلى 3812.2 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * رئيس وزراء ايطاليا: الكويت ستستثمر 500 مليون يورو في
ايطاليا
    * مشاعر الكويتية تتوسع في السعودية وتجدول 14 مليون دينار من
ديونها
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.3% إلى 7810.6 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        72.44      0.47%        15445.24 نقطة
ستاندرد اند بورز    13.31        0.76%        1755.20
ناسداك            34.562     0.86%        4031.52
يوروفرست        -2.21      -0.17%        1270.74
    
نيكي (الساعة‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 0725 جمت اليوم الأربعاء)
                +144.95    +1.11%        14164.63
    
    النفط (الساعة 0725 جمت اليوم الأربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.45    +0.46%   97.64 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.23    +0.22%   106.01
    
    العملات والذهب (الساعة 0725 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3514-1.3515   دولار
    * الدولار/الين           101.45-101.48   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6364-1.6369   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1253.51-1254.69 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 