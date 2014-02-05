الأربعاء 5 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * مصادر: اتفاق الحوثيين والقبائل على وقف إطلاق النار في شمال اليمن * روسيا تؤكد مشاركة الحكومة السورية في جولة جنيف التالية * اردوغان: نمو الاقتصاد التركي 3.8% في 2013 * أمريكا تقول مقايضة النفط بالسلع بين روسيا وإيران لن تتم حاليا * المغرب يقول إن المستثمرين يقبلون على تمويل مشروع ضخم للطاقة الشمسية * مسؤول مصرفي: قطر تنفق 205 مليارات دولار على البنية التحتية في 5 سنوات * عوائد أذون الخزانة القطرية تهبط لأدنى مستوى في أشهر بسبب ارتفاع السيولة * مسؤول ليبي: انتاج حقل الشرارة النفطي 209 آلاف ب/ي * الحكومة الفلسطينية تقر موازنة 2014 بقيمة 4.2 مليار دولار * ليبيا ولبنان يسعيان لعضوية البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أهم الأنباء العالمية * العملات والأسهم بالأسواق الناشئة تتعافى بدعم تصيد الصفقات * تراجع طلبيات المصانع الأمريكية في ديسمبر بفعل قطاع النقل * مكتب الميزانية الأمريكي يتوقع انخفاض العجز ثم ارتفاعه * مايكروسوفت تختار ناديلا رئيسا تنفيذيا جديدا * تقرير: كرزاي يجري محادثات سرية مع طالبان * وزير خارجية ألمانيا يلوح بفرض عقوبات على أوكرانيا * المعارضة التايلاندية تطعن على انتخابات يوم الأحد * ساحل العاج تقول إنها ستزيد الضرائب على شركات الاتصالات السعودية * دار الأركان السعودية قد تسدد صكوكا بقيمة 450 مليون دولار قبل موعدها * مؤشر البورصة ينخفض 0.4% إلى 8768.9 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصر تلقت وقودا بأربعة مليارات دولار من دول عربية في النصف/2 من 2013 * الشرقية للدخان: ارتفاع أسعار السجائر في مصر * مؤشر البورصة ينخفض 1.6% إلى 7287.6 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * دبي تعتزم فرض رسوم ضيافة على السياح لزيادة إيراداتها * مركز دبي المالي العالمي يحقق نموا في خانة العشرات في 2013 * طاقة الإماراتية تشيد محطة لتحلية المياه في عجمان * الخليج الأول الإماراتي يدخل مجال الأنشطة المصرفية الاستثمارية * أرباح ديار للتطوير الإماراتية تقفز في 2013 * ارتفاع أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي مع زيادة الإيرادات * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.4% إلى 4661.7 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1% إلى 3812.2 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * رئيس وزراء ايطاليا: الكويت ستستثمر 500 مليون يورو في ايطاليا * مشاعر الكويتية تتوسع في السعودية وتجدول 14 مليون دينار من ديونها * مؤشر البورصة يرتفع 0.3% إلى 7810.6 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز 72.44 0.47% 15445.24 نقطة ستاندرد اند بورز 13.31 0.76% 1755.20 ناسداك 34.562 0.86% 4031.52 يوروفرست -2.21 -0.17% 1270.74 نيكي (الساعة‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 0725 جمت اليوم الأربعاء) +144.95 +1.11% 14164.63 النفط (الساعة 0725 جمت اليوم الأربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.45 +0.46% 97.64 دولار مزيج برنت (برميل) +0.23 +0.22% 106.01 العملات والذهب (الساعة 0725 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3514-1.3515 دولار * الدولار/الين 101.45-101.48 ين * الاسترليني/الدولار 1.6364-1.6369 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1253.51-1254.69 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)