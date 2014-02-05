الجنيه المصري يستقر في عطاء المركزي والسوق السوداء

القاهرة 5 فبراير شباط (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي اليوم الأربعاء وفي السوق السوداء أيضا بحسب متعاملين.

وباع البنك المركزي 38.3 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9516 جنيه للدولار دون تغيير عن العطاء السابق يوم الإثنين. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض اليوم بسعر 7.31-7.33 جنيه قرب مستوياته في الآونة الاخيرة.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. وباع البنك المركزي 1.5 مليار دولار في مزاد استثنائي الشهر الماضي هو الأكبر على الإطلاق لتوفير الدولارات التي تحتاجها السوق بشكل ملح ومحاربة السوق السوداء.