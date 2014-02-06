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صباح الخير من رويترز

Thu Feb 6, 2014 4:10am GMT
 
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الخميس 6 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * سوريا تفوت مهلة تسليم كل الأسلحة الكيماوية
    * مقتل 13 شخصا في أربعة تفجيرات في بغداد
    * البحرين تغلظ عقوبة إهانة الملك
    * توقف تصدير النفط العراقي بالشاحنات إلى الأردن بسبب الوضع
الأمني
    * المغرب يتعهد باتباع القواعد الدولية في البحث عن النفط
بالصحراء الغربية

    
    أهم الأنباء العالمية

    * أمريكا تناقش الوضع في أفغانستان وكابول تجري محادثات مع
طالبان
    * مصدر: سوني اليابانية تجري محادثات لبيع وحدتها الخاسرة فايو
    * كيري ينتقد زيارة وفد تجاري فرنسي لإيران
    * صحيفة: أمريكا تنصتت على المستشار الألماني السابق شرودر
    * القطاع الخاص بمنطقة اليورو يسجل أفضل أداء شهري في عامين
ونصف
    * النحاس يتخلى عن مكاسبه ويتراجع بسبب مخاوف بخصوص الصين


    السعودية
    * مسؤول: الخطوط السعودية تنوي طرح وحدة الشحن في البورصة هذا
العام
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.3% إلى 8792.8 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * وزير: دعم المواد البترولية في مصر قد يتجاوز 140 مليار جنيه
في 2013-2014
    * سامسونج مصر تبدأ تصدير الشاشات لأوروبا وتستهدف أسيا
وأفريقيا 
    * الجنيه المصري يستقر في عطاء المركزي والسوق السوداء
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.8% إلى 7343.5 نقطة في الإغلاق السابق

    
    الإمارات
    * إعمار العقارية تستعيد تصنيفها في درجة الاستثمار مع تعافي
دبي
    * دريك اند سكل الاماراتية تفوز بعقد سعودي بقيمة 328 مليون
درهم
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.6% إلى 4688.2 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.65% إلى 3875.1 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * الكويت تدرس مشروعا مع السعودية لإنتاج 80 ألف ب/ي من النفط
الثقيل
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.1% إلى 7803 نقاط في الإغلاق السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -5.01      0.03%        15440.23 نقطة
ستاندرد اند بورز    3.56        0.20%        1751.64
ناسداك            19.968     0.50%        4011.552
يوروفرست        1.1           0.1%        1271.84
    
نيكي (الساعة‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬ 0605 جمت اليوم الخميس)
                +55.64     +0.39%        14236.02
    
    النفط (الساعة 0605 جمت اليوم الخميس)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.13    +0.13%   97.51 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.03    +0.03%   106.28
    
    العملات والذهب (الساعة 0605 جمت اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3524-1.3526   دولار
    * الدولار/الين           101.53-101.58   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6306-1.6308   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1255.41-1256.18 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 