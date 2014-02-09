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صباح الخير من رويترز

Sun Feb 9, 2014 4:12am GMT
 
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الأحد 9 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * تقارير: مقتل 15 في حريق بفندق معتمرين في السعودية
    * الهجوم على قافلة اغاثة للامم المتحدة في مدينة حمص السورية
    * الامم المتحدة محبطة بسبب هجوم على قافلة مساعدات بسوريا
    * الشرطة التونسية تقتل مسلحا اسلاميا وتعتقل ثلاثة اخرين بعد
اشتباك
    * الجيش المصري يقتل 16 متشددا في سيناء وجماعة جديدة تتبنى
تفجيرات
    * صباحي يقول انه سيترشح في الانتخابات الرئاسية في مصر
    * امريكا تحث على سحب المقاتلين الاجانب من جنوب السودان
    * الشرطة التركية تطلق الغاز لتفريق محتجين في اسطنبول
    * ضابط بحري ايراني :سفن حربية تبحر صوب الولايات المتحدة
    * وكالة: ايران ووكالة الطاقة الذرية تستأنفان المحادثات في
طهران


    أهم الأنباء العالمية
    * الصين تنتقد تصريحات امريكية بشأن بحر الصين الجنوبي
    * مقتل اثنين في حادث قطار في جبال الألب الفرنسية
    * تراجع حدة الاحتجاجات في البوسنة بعد عنف دام ثلاثة أيام
    * الرئيس الروسي يزور اليابان في الخريف مع تحسن العلاقات بين
البلدين
    * مقتل تسعة في هجوم على منزل بشمال جواتيمالا

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.3% إلى 8819.31 نقطة في الإغلاق السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.13% إلى 7426.17 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.71% إلى 4721.72 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.45% إلى 3931.44 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.37% إلى 7832 نقطة في الإغلاق السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +165.55      1.06%      15794.08 نقطة
ستاندرد اند بورز    +23.59        +1.33%        1797.02
ناسداك              +68.739    +1.69%        4125.861
يوروفرست           +9.70           +0.75%        1300.11
نيكي            +307.29      +2.17%     14462.41
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +1.06    +1.16%   92.72 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.86    +0.81%   107.25
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3667-1.3672   دولار
    * الدولار/الين           104.12-104.18   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6480-1.6485   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1248.13-1249.26 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 