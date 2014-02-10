‭‭‭‬‬الاثنين 10 فبراير شباط الاثنين 10 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * مقاتلون إسلاميون يسيطرون على قرية علوية في وسط سوريا * اجلاء 600 شخص من حمص المحاصرة بواسطة قافلة اغاثة * مصر تتهم الاخوان المسلمين بتشكيل جناح عسكري * السياسي المصري أبو الفتوح لن يخوض انتخابات الرئاسة * ايران تتجه للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية في تحقيق نووي * قتيل واحد على الأقل في انفجار قرب وزارة النفط اليمنية * إسرائيل تصيب نشطا في غارة جوية في غزة أهم الأنباء العالمية * مقتل 8 في هجوم على منزل قائدي ميليشيا باكستانية موالية للحكومة * كيري يزور الصين وكوريا الجنوبية واندونيسيا وابوظبي * مقتل 11 في اليابان بعد اسوأ عاصفة ثلجية في طوكيو منذ عشرات السنين * مالي:حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا مسؤولة عن قتل 13 من الطوارق * امريكا وكوريا الجنوبية تجريان مناورات عسكرية رغم احتجاج بيونجيانج * المحكمة الجنائية الدولية تبدأ محاكمة احد امراء الحرب في الكونجو الديمقراطية * بنك باركليز يبدأ التحقيق في تسريب بيانات عملاء * مبتكر لعبة فلابي بيرد يقرر وقفها ويعتذر للمستخدمين السعودية * الطيار تستحوذ على شركة تابعة لتوماس كوك السياحية * الحكير تشتري الأصول العاملة لبلانكو الاسبانية * مؤشر البورصة يرتفع 0.53% إلى 8865.80 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.47% إلى 7461.07 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * أرابتك تقول إنها ستؤسس 5 شركات جديدة * محكمة في دبي: فرع دويتشه بنك لم يمتثل لطلب تقديم وثائق * مؤشر أبوظبي يرتفع 2.22% إلى 4826.39 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.1% إلى 3974.61 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * قفزة بأرباح الصناعات المتحدة في 2013 * صحيفة: لا توقف لصفقة الخطوط الكويتية مع ايرباص ولا تأجيل * مؤشر البورصة يرتفع 0.4% إلى 7863 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +165.55 +1.06% 15794.08 نقطة ستاندرد اند بورز +23.59 +1.33% 1797.02 ناسداك +68.739 +1.69% 4125.861 يوروفرست +9.70 +0.75% 1300.11 نيكي (الساعة 0408 جمت اليوم الاثنين) +185.96 +1.29% 14648.37 النفط (الساعة 0408 جمت اليوم الاثنين) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.01 +0.01% 99.89 دولار مزيج برنت (برميل) -0.25 -0.23% 109.32 العملات والذهب (الساعة 0408 جمت اليوم الاثنين) * اليورو/الدولار 1.3624-1.3625 دولار * الدولار/الين 102.40-102.41 ين * الاسترليني/الدولار 1.6412-1.6413 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1268.29-1269.51 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)