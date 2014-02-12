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صباح الخير من رويترز

Wed Feb 12, 2014 6:15am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 12 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * اوباما: الولايات المتحدة لا تفكر في حل عسكري في سوريا
حاليا 
    * الابراهيمي: محادثات السلام السورية لا تحرز تقدما كبيرا
    * اوباما: امريكا ستتعامل بحزم مع منتهكي العقوبات المفروضة ع
لى ايران 
    * رئيس وزراء بريطانيا يلغي زيارة الي الشرق الاوسط بسبب ازمة
الفيضانات
    * متمردو جنوب السودان يتراجعون عن التهديد بمقاطعة محادثات
السلام 
    * مقتل 77 في تحطم طائرة عسكرية في شرق الجزائر
    * موقع: اليمن سلم 29 من متشددي القاعدة للسعودية
    * سفير سوريا لدى روسيا: الأسلحة الكيماوية الخطيرة ستزال
بحلول أول مارس

    
    أهم الأنباء العالمية
    * روسيا تقول ان اجراءات امريكية تعرقل تحقيق تقدم بشان الملف
النووي الايراني
    * الامم المتحدة:زعماء قبرص مصممون على استئناف المحادثات
    * تقرير: أمريكا تدرس انتظار توقيع الاتفاق مع أفغانستان لحين
رحيل كرزاي
    * باركليز يتوقع تسريح ما يصل إلى 12 ألف موظف هذا العام
    * اكتشاف مجرة بعيدة تعود للسنوات الأولى لنشأة الكون
    * ادارة معلومات الطاقة تخفض توقعاتها لانتاج النفط الامريكي
في 2014 و2015 

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.17% إلى 8859.20 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مقتل ضابط وشرطي برصاص مسلحين والجيش يقتل 4 "تكفيريين"
    * المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم ابو الفتوح: "القمع الحالي
أسوأ من أيام مبارك عشرات المرات"  
    * وزارة المالية: نمو الاقتصاد المصري تراجع الى 1% في الربع/1
من السنة المالية
    * وزير: الاستثمارات الأجنبية في مصر بين 2 و2.1 مليار دولار
في النصف/1
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.14% إلى 7498.66 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.5% إلى 4871.55 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.98% إلى 4065.29 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.20% إلى 7857.04 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +192.98      +1.22%      15994.77 نقطة
ستاندرد اند بورز    +19.91        +1.11%        1819.75
ناسداك            +42.87           +1.03%        4191.05
يوروفرست        +16.21        +1.25%        1317.30
    
نيكي (الساعة 0600 جمت اليوم الأربعاء)
            +81.72        +0.56%     14800.06
    
    النفط (الساعة 0600 جمت اليوم الأربعاء)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.59    +0.59%   100.53 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.19    +0.17%   108.87
    
    العملات والذهب (الساعة 0600 جمت اليوم الأربعاء)
    * اليورو/الدولار        1.3637-1.3639   دولار
    * الدولار/الين           102.51-102.54   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6455-1.6459   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1286.45-1286.70 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 