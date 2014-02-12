الأربعاء 12 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * اوباما: الولايات المتحدة لا تفكر في حل عسكري في سوريا حاليا * الابراهيمي: محادثات السلام السورية لا تحرز تقدما كبيرا * اوباما: امريكا ستتعامل بحزم مع منتهكي العقوبات المفروضة ع لى ايران * رئيس وزراء بريطانيا يلغي زيارة الي الشرق الاوسط بسبب ازمة الفيضانات * متمردو جنوب السودان يتراجعون عن التهديد بمقاطعة محادثات السلام * مقتل 77 في تحطم طائرة عسكرية في شرق الجزائر * موقع: اليمن سلم 29 من متشددي القاعدة للسعودية * سفير سوريا لدى روسيا: الأسلحة الكيماوية الخطيرة ستزال بحلول أول مارس أهم الأنباء العالمية * روسيا تقول ان اجراءات امريكية تعرقل تحقيق تقدم بشان الملف النووي الايراني * الامم المتحدة:زعماء قبرص مصممون على استئناف المحادثات * تقرير: أمريكا تدرس انتظار توقيع الاتفاق مع أفغانستان لحين رحيل كرزاي * باركليز يتوقع تسريح ما يصل إلى 12 ألف موظف هذا العام * اكتشاف مجرة بعيدة تعود للسنوات الأولى لنشأة الكون * ادارة معلومات الطاقة تخفض توقعاتها لانتاج النفط الامريكي في 2014 و2015 السعودية * مؤشر البورصة ينخفض 0.17% إلى 8859.20 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مقتل ضابط وشرطي برصاص مسلحين والجيش يقتل 4 "تكفيريين" * المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم ابو الفتوح: "القمع الحالي أسوأ من أيام مبارك عشرات المرات" * وزارة المالية: نمو الاقتصاد المصري تراجع الى 1% في الربع/1 من السنة المالية * وزير: الاستثمارات الأجنبية في مصر بين 2 و2.1 مليار دولار في النصف/1 * مؤشر البورصة يرتفع 0.14% إلى 7498.66 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.5% إلى 4871.55 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.98% إلى 4065.29 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.20% إلى 7857.04 نقطة في الإغلاق السابق‬‬ الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +192.98 +1.22% 15994.77 نقطة ستاندرد اند بورز +19.91 +1.11% 1819.75 ناسداك +42.87 +1.03% 4191.05 يوروفرست +16.21 +1.25% 1317.30 نيكي (الساعة 0600 جمت اليوم الأربعاء) +81.72 +0.56% 14800.06 النفط (الساعة 0600 جمت اليوم الأربعاء) خام غرب تكساس الوسيط (برميل) +0.59 +0.59% 100.53 دولار مزيج برنت (برميل) +0.19 +0.17% 108.87 العملات والذهب (الساعة 0600 جمت اليوم الأربعاء) * اليورو/الدولار 1.3637-1.3639 دولار * الدولار/الين 102.51-102.54 ين * الاسترليني/الدولار 1.6455-1.6459 دولار * الذهب (أوقية-أونصة) 1286.45-1286.70 دولار (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)