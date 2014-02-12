Sun 25 Dec 2016 | 4:26 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الجنيه المصري يرتفع قليلا في السوق الرسمية وينخفض في السوداء

Wed Feb 12, 2014 11:24am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 12 فبراير شباط (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا في عطاء البنك المركزي اليوم الأربعاء ولكنه انخفض قليلا في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 39.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9513 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9514 جنيه في العطاء السابق يوم الإثنين. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار متداول بسعر 7.33-7.35 جنيه مقارنة مع 7.32-7.34 يوم الثلاثاء.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 17 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام. وباع البنك 1.5 مليار دولار في عطاء استثنائي الشهر الماضي هو الأكبر على الإطلاق لتوفير الدولارات التي تحتاجها السوق ومحاربة السوق السوداء. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 