Sun 25 Dec 2016 | 4:26 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Thu Feb 13, 2014 3:08am GMT
 
[-] نص [+] 

الخميس 13 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * روسيا توبخ امريكا بعد تصريحات لاوباما بشان سوريا
    * المعارضة السورية تطرح خطتها لفترة ما بعد الحرب في سوريا.
    * محافظ حمص يتحدث عن احتمال تمديد وقف إطلاق النار في حمص.
    * نشطاء: قوات الأسد تكثف هجومها على مدينة يبرود قرب حدود
لبنان.
    * روسيا: سنعارض مشروع القرار الدولي بشأن سوريا بصيغته
الحالية.
    * الأمم المتحدة: الإبراهيمي يلتقي مسؤولين من روسيا وأمريكا
الخميس.
    * مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية: حرب سوريا "كارثة تنذر
بشر مستطير".
    * نتنياهو يوبخ رئيس البرلمان الاوروبي الزائر بعد كلمة في
الكنيست
    * الجيش اللبناني يعتقل قياديا مرتبطا بالقاعدة

    أهم الأنباء العالمية
    * بان جي مون يدعو فرنسا لإرسال قوات إضافية لافريقيا الوسطى.
    * الكوريتان في أول محادثات رفيعة المستوى منذ سنوات.
    * شرطة جنوب افريقيا تشتبك مع انصار الحزب الحاكم خلال مسيرة
للمعارضة.
    * عاصفة ثلجية تجتاح جنوب شرق الولايات المتحدة ومقتل خمسة 
    * صندوق النقد الدولي: آفاق الاقتصاد الايراني تتحسن لكنها
مازالت غير مستقرة
    * مجلس الشيوخ الامريكي يوافق على تمديد سقف الدين الاتحادي
لمدة عام
    * الميزانية الامريكية تسجل عجزا أقل من المتوقع في يناير 
    * انخفاض ارباح تومسون رويترز اكثر من المتوقع في الربع/4.

    
    السعودية
    * هبوط واردات السعودية 6.5% في ديسمبر ونمو الصادرات 9.2%.
    * سامبا السعودية تنال الموافقة لتوزيع سهم مجاني لكل 3 أسهم.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.6% إلى 8912.6 نقطة في الإغلاق السابق.

    
    مصر
    * مصر تبدي استعدادها لمحادثات حول توثيق العلاقات التجارية مع
الاتحاد الاوروبي
    * التجاري الدولي في مصر يقترح توزيع جنيه للسهم عن أرباح
2013.
    * أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية تقفز 49% في 2013.
    * أسمنت سيناء المصرية توصي بتوزيع جنيه للسهم عن أرباح 2013.
    * فيتش: تصنيف مصر الائتماني مستقر لكن قد لا يتعافى سريعا.
    * الجنيه المصري يرتفع قليلا في السوق الرسمية وينخفض في
السوداء.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.97% إلى 7571.35 نقطة في الإغلاق
السابق.

    
    الإمارات
    * الدار العقارية تعيد تمويل ديون بقيمة 2.2 مليار دولار مع
نمو الأرباح.
    * مجمع دبي للاستثمار يخفض السعر الاسترشادي لصكوك بقيمة 300
مليون دولار.
    * دبي لصناعات الطيران تطلب شراء طائرات بمحرك توربيني بمليار
دولار.
    * مؤشر أبوظبي ينخفض 0.06% إلى 4868.42 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يتراجع 0.44% إلى 4047.35 نقطة في الإغلاق السابق.


    الكويت
    * بورصة الكويت تنتهي من بيع 14.6% من أسهم التمدين العقارية.
    * مؤشر البورصة يصعد 0.04% إلى 7861.02 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬.

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -30.83      -0.19%      15963.94 نقطة
ستاندرد اند بورز    -0.49        -0.03%        1819.26
ناسداك            +10.24           +0.24%        4201.29
يوروفرست        +9.49        +0.72%        1326.79
    
نيكي (الساعة 0505 اليوم الخميس)
            -154.14        -0.98%     14654.92
    
    النفط (الساعة 0505 اليوم الخميس)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.30    -0.30%   100.07 دولار
    مزيج برنت (برميل)            -0.18    -0.17%   108.61
    
    العملات والذهب (الساعة 0505 اليوم الخميس)
    * اليورو/الدولار        1.3612-1.3616   دولار
    * الدولار/الين           102.30-102.31   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6617-1.6621   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1291.49-1292.06 دولار


 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
 