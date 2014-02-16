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صباح الخير من رويترز

Sun Feb 16, 2014 4:51am GMT
 
[-] نص [+] 

الأحد 16 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * الابراهيمي يعتذر للشعب السوري عن عدم إحراز تقدم في مسار
السلام
    * سوريا تضع اعضاء وفد المعارضة في محادثات السلام على "قائمة
الارهاب"
    * تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد ازمة استمرت اكثر من
عشرة اشهر
    * عشرات الآلاف يشاركون في احتجاجات في البحرين دون اشتباكات
    * أربعة أحكام بحبس 34 من مؤيدي جماعة الإخوان بمصر بينهم
محافظ سابق


    أهم الأنباء العالمية
    * اشتباكات بين الشرطة ومحتجين مناهضين للرئيس الفنزويلي في
كراكاس
    * الامم المتحدة تستعد لنشر تقرير عن انتهاكات حقوق الانسان
بكوريا الشمالية
    * اوباما يوقع على زيادة سقف الدين الامريكي
    * إعادة فتح بعض المطارات الإندونيسية بعد ثوران بركان
    * فيلم صيني يفوز بجائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.19% إلى 8929.60 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.26% إلى 7590.71 نقطة في الإغلاق
السابق

    
    الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.49% إلى 4892.41 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.27% إلى 4098.67 نقطة في الإغلاق السابق


    الكويت
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.23% إلى 7842.62 نقطة في الإغلاق
السابق‬‬

    
    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +126.80      +0.79%      16154.39 نقطة
ستاندرد اند بورز    +8.80      +0.48%        1838.63
ناسداك              +3.35      +0.08%        4244.02
يوروفرست           +6.91        +0.52%        1332.30
نيكي            -221.71      -1.53%     14313.03
    
    النفط (مستويات الإغلاق السابق)
    خام غرب تكساس الوسيط (برميل) -0.05    -0.05%   100.30 دولار
    مزيج برنت (برميل)            +0.56    +0.52%   109.08
    
    العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
    * اليورو/الدولار        1.3690-1.3695   دولار
    * الدولار/الين           101.77-101.83   ين
    * الاسترليني/الدولار    1.6745-1.6750   دولار
    * الذهب (أوقية-أونصة)    1318.15-1319.15 دولار


 (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 