الجنيه المصري مستقر في السوق الرسمية وينخفض في السوداء

القاهرة 24 مارس آذار (رويترز) - استقر الجنيه المصري مقابل الدولار في عطاء البنك المركزي اليوم الإثنين ولكنه انخفض في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 38.8 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9501 جنيه للدولار دون تغيير عن العطاء السابق يوم الخميس.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض بسعر 7.39 جنيه اليوم مقارنة مع 7.37 يوم الخميس.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 17.3 مليار دولار في فبراير شباط انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.