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المركزي المصري يبيع 38.3 مليون دولار في عطاء العملة الصعبة

Wed Mar 26, 2014 10:14am GMT
 
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القاهرة 26 مارس آذار (رويترز) - باع البنك المركزي المصري 38.3 مليون دولار إلى البنوك في عطاء العملة الصعبة اليوم الأربعاء وبلغ أقل سعر مقبول 6.9525 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9501 جنيه في عطاء يوم الاثنين.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 17.3 مليار دولار في فبراير شباط انخفاضا من 36 مليارا عشية الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل ما يزيد على عام. وباع البنك 1.5 مليار دولار في عطاء استثنائي في يناير كانون الثاني هو الأكبر على الإطلاق وذلك لتوفير الدولارات التي تحتاجها السوق ولمحاربة السوق السوداء. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 