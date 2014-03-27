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مصحح-الجنيه المصري يتراجع لليوم الثاني في السوقين الرسمية والسوداء

Thu Mar 27, 2014 11:08am GMT
 
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(لتصحيح العملة المتراجعة في الفقرة الثالثة إلى الجنيه بدلا من الدولار)

القاهرة 27 مارس آذار (رويترز) - تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار لليوم الثاني في عطاء البنك المركزي وفي السوق السوداء اليوم الخميس.

وباع البنك المركزي 38.3 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9576 جنيه للدولار انخفاضا من 6.9525 أمس الأربعاء.

وفي السوق السوداء قال متعامل إن الجنيه تراجع إلى 7.42 للدولار اليوم الخميس من 7.37 يوم الأربعاء.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 17.3 مليار دولار في فبراير شباط انخفاضا من 36 مليارا قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل ما يزيد على عام. وباع البنك 1.5 مليار دولار في عطاء استثنائي في يناير كانون الثاني هو الأكبر على الإطلاق وذلك لتوفير الدولارات التي تحتاجها السوق ولمحاربة السوق السوداء. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 