مقدمة 1-الجنيه المصري يرتفع قليلا في عطاء البنك المركزي

(لإضافة السعر في السوق السوداء اليوم الاثنين)

القاهرة 31 مارس آذار (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار في عطاء البنك المركزي اليوم الاثنين بعد انخفاضه في الجلستين السابقتين وارتفع قليلا في السوق السوداء أيضا.

وباع البنك المركزي 38.3 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9575 جنيه للدولار مقارنة مع 6.9576 يوم الخميس.

ويغذي نقص الدولار السوق السوداء. وقال متعامل في السوق الموازية إنه يجري تداول الدولار عند 7.39 جنيه اليوم بارتفاع طفيف عن 7.40 أمس الأحد. وبلغ الدولار 7.42 جنيه في السوق السوداء يوم الخميس.

ويتعرض الجنيه لضغوط منذ ثلاث سنوات جراء القلاقل السياسية في مصر. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 17.3 مليار دولار في فبراير شباط انخفاضا من 36 مليارا قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.