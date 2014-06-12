الجنيه المصري مستقر في السوق الرسمية ويرتفع في السوق السوداء

القاهرة 12 يونيو حزيران (رويترز) - تقلصت الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي للجنيه المصري اليوم الخميس حيث ارتفعت العملة مقابل الدولار في السوق السوداء وظلت مستقرة في عطاء البنك المركزي.

وقال البنك المركزي إنه باع 39.2 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول في عطاء اليوم 7.1402 جنيه دون تغير عن العطاءين السابقين أمس الأربعاء ويوم الاثنين. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وقال متعامل في السوق السوداء إن الدولار معروض بسعر 7.37 جنيه اليوم مقارنة مع 7.40 جنيه أمس الأربعاء.

وقال متعامل آخر إن الدولار لم يتغير عن أمس لكنه قال إن السعر يبلغ 7.30 جنيه.

كان الجنيه ارتفع في السوق السوداء بعد فوز عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش بانتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي وتنصيبه رئيسا يوم الأحد.

وتوقع المتعاملون ارتفاعا مؤقتا في السوق الموازية بعد الانتخابات مشيرين إلى الآمال في استثمارات جديدة ومساعدات من دول خليجية قدمت بالفعل مليارات الدولارات للحيلولة دون انهيار الاقتصاد.

وكان سعر الجنيه حوالي 7.50 جنيه للدولار قبل الانتخابات.