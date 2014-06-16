الجنيه المصري مستقر في السوق الرسمية ويهبط في السوق السوداء

القاهرة 16 يونيو حزيران (رويترز) - استقر الجنيه المصري دون تغير يذكر في عطاء البنك المركزي اليوم الاثنين لكنه تراجع في السوق السوداء

وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول في عطاء اليوم 7.1401 جنيه مقارنة مع 7.1402 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وقال متعامل في السوق السوداء إن الدولار معروض بسعر 7.39 جنيه اليوم مقارنة مع 7.37 جنيه يوم الخميس.

كان الجنيه ارتفع في السوق السوداء بعد فوز عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش بانتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي وتنصيبه رئيسا الأسبوع الماضي.

وتوقع المتعاملون ارتفاعا مؤقتا في السوق الموازية بعد الانتخابات مشيرين إلى الآمال في استثمارات جديدة ومساعدات من دول خليجية قدمت بالفعل مليارات الدولارات للحيلولة دون انهيار الاقتصاد.

وكان سعر الجنيه حوالي 7.50 جنيه للدولار قبل الانتخابات.