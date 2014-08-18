الجنيه المصري مستقر في السوقين الرسمية والسوداء

القاهرة 18 أغسطس آب (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الاثنين وفي السوق السوداء.

وقال البنك إنه باع 39.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار.

وظل السعر داخل نطاق ضيق جدا منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض البنك 40 مليون دولار اليوم.

وفي السوق السوداء قال متعامل إنه جرى تداول الدولار بسعر 7.39 جنيه دون تغير يذكر عن سعر يوم الخميس البالغ 7.40 جنيه.