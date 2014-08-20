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الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية

Wed Aug 20, 2014 10:37am GMT
 
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القاهرة 20 أغسطس آب (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الأربعاء.

وقال البنك إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق يوم الاثنين.

وظل السعر داخل نطاق ضيق جدا منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض البنك 40 مليون دولار اليوم.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 