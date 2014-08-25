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الجنيه المصري يحافظ على استقراره في عطاء البنك المركزي

Mon Aug 25, 2014 10:31am GMT
 
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القاهرة 25 أغسطس آب (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الاثنين وقال البنك إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعر الخميس الماضي.

ويتحرك سعر الجنيه في عطاءات الدولار في نطاق ضيق جدا منذ مطلع يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض البنك 40 مليون دولار اليوم.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يمنح المركزي سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 