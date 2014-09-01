الجنيه المصري مستقر في السوقين الرسمية والسوداء

القاهرة أول سبتمبر أيلول (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الاثنين وقال البنك إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعر الأسبوع الماضي.

واستقر الجنيه أيضا في السوق السوداء حيث قال متعاملون إنه جرى تداول الدولار بسعر 7.38 جنيه.

ويتحرك سعر الجنيه في عطاءات الدولار في نطاق ضيق جدا منذ مطلع يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض البنك 40 مليون دولار اليوم.