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صباح الخير من رويترز

Thu Sep 11, 2014 3:56am GMT
 
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الخميس 11 سبتمبر أيلول

أهم الأنباء الإقليمية

* مسؤولون أمريكيون يقولون إن السعودية وافقت على استضافة معسكرات تدريب لمقاتلي المعارضة السورية المعتدلين في اطار استراتيجية موسعة للرئيس الامريكي باراك أوباما لقتال متشددي الدولة الإسلامية.

* أوباما يقول إنه سيجيز للمرة الأولى شن ضربات جوية في سوريا وشن المزيد من الهجمات في العراق في تصعيد واسع لحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

* العبادي يناشد المجتمع الدولي المساعدة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

* كيري: المجتمع الدولي سيقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.

* مقتل 9 واصابة 29 في انفجار ثلاث سيارات في بغداد أثناء زيارة كيري.

* مقتدى الصدر يقول إن العراق يجب ألا يتعاون مع "المحتلين".   يتبع
 