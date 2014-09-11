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الخميس 11 سبتمبر أيلول
أهم الأنباء الإقليمية
* مسؤولون أمريكيون يقولون إن السعودية وافقت على استضافة معسكرات تدريب لمقاتلي المعارضة السورية المعتدلين في اطار استراتيجية موسعة للرئيس الامريكي باراك أوباما لقتال متشددي الدولة الإسلامية.
* أوباما يقول إنه سيجيز للمرة الأولى شن ضربات جوية في سوريا وشن المزيد من الهجمات في العراق في تصعيد واسع لحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
* العبادي يناشد المجتمع الدولي المساعدة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
* كيري: المجتمع الدولي سيقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.
* مقتل 9 واصابة 29 في انفجار ثلاث سيارات في بغداد أثناء زيارة كيري.
* مقتدى الصدر يقول إن العراق يجب ألا يتعاون مع "المحتلين". يتبع