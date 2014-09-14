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صباح الخير من رويترز

Sun Sep 14, 2014 3:21am GMT
 
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الأحد 14 سبتمبر أيلول

أهم الأنباء الإقليمية

* السيسي: الائتلاف ضد الارهاب يجب ألا يركز فقط على تنظيم الدولة الاسلامية

* -شريط مصور لتنظيم الدولة الإسلامية يزعم أنه يصور قطع رأس البريطاني ديفيد هاينز

* كاميرون يتوعد بتقديم قتلة ديفيد هاينز للعدالة مهما طال الزمن

* أوباما يدين قتل تنظيم الدولة الإسلامية لموظف إغاثة بريطاني

* رئيس وزراء العراق يقول إنه سيحمي المدنيين بعد غارات جوية على الدولة الإسلامية

* مقاتلو الدولة الاسلامية يدمرون أضرحة ومقابر للصوفيين في دير الزور بسوريا   يتبع
 