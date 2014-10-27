الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويهبط في السوداء

القاهرة 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الاثنين لكنه تراجع في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق يوم الخميس.

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي. وعرض البنك 40 مليون دولار في عطاء اليوم.

وفي السوق غير الرسمية قال متعامل إنه جرى تداول العملة بسعر 7.50 جنيه للدولار اليوم مقارنة مع 7.48 يوم الخميس. وقال متعامل آخر إن السعر 7.53 جنيه.