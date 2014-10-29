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صباح الخير من رويترز

Wed Oct 29, 2014 5:29am GMT
 
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الأربعاء 29 أكتوبر تشرين الأول

أهم الأنباء الإقليمية

* قوات من البشمركة الكردية العراقية تعبر الي تركيا متجهة إلى بلدة كوباني السورية

* المغرب يقول انه سيتعاون مع الامارات العربية "في حربها على الارهاب"

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* ايران تتهم تركيا بإطالة امد الحرب الاهلية في سوريا   يتبع
 