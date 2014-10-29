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الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويرتفع في السوداء

Wed Oct 29, 2014 10:56am GMT
 
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القاهرة 29 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الأربعاء لكنه ارتفع في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق يوم الاثنين.

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي. وعرض البنك 40 مليون دولار في عطاء اليوم.

وفي السوق غير الرسمية قال متعامل إنه جرى اليوم تداول العملة بسعر 7.49 جنيه للدولار مقارنة مع 7.50-7.53 يوم الاثنين.

ويتحرك سعر الدولار في نطاق ضيق منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو أيار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 