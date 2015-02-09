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الاثنين 9 فبراير شباط
أهم الأنباء الإقليمية
* مقتل 22 في اشتباكات بين الأمن المصري ومشجعين للزمالك وتأجيل الدوري
* مسؤول حكومي:مقتل ثلاثة من موظفي الإغاثة السودانيين
* الأردن يعلن شن 56 غارة ضد الدولة الإسلامية في ثلاثة أيام
* مسؤول أمريكي: احراق الطيار شحذ همة التحالف المضاد لتنظيم الدولة الاسلامية
* محكمة مصرية تقضي بإعدام ثلاثة بينهم أجنبي لتخابرهم مع القاعدة
* موجيريني: الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط تجتمع اليوم في ميونيخ
* مؤسسات خليجية تفضل الاستثمار في اليابان وآسيا متجاهلة أوروبا يتبع