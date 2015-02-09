Sun 25 Dec 2016 | 4:05 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Mon Feb 9, 2015 4:41am GMT
 
[-] نص [+]

الاثنين 9 فبراير شباط

أهم الأنباء الإقليمية

* مقتل 22 في اشتباكات بين الأمن المصري ومشجعين للزمالك‭‭‭ ‬‬‬ وتأجيل الدوري

* مسؤول حكومي:مقتل ثلاثة من موظفي الإغاثة السودانيين

* الأردن يعلن شن 56 غارة ضد الدولة الإسلامية في ثلاثة أيام

* مسؤول أمريكي: احراق الطيار شحذ همة التحالف المضاد لتنظيم الدولة الاسلامية

* محكمة مصرية تقضي بإعدام ثلاثة بينهم أجنبي لتخابرهم مع القاعدة

* موجيريني: الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط تجتمع اليوم في ميونيخ

* مؤسسات خليجية تفضل الاستثمار في اليابان وآسيا متجاهلة أوروبا   يتبع
 