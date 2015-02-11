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صباح الخير من رويترز

Wed Feb 11, 2015 4:19am GMT
 
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الأربعاء 11 فبراير شباط

أهم الأنباء الإقليمية

* الولايات المتحدة تغلق سفارتها في اليمن

* بوتين والسيسي يقولان انهما ملتزمان بمحاربة الارهاب

* نتنياهو يقول انه سيمضي قدما في القاء كلمة في الكونجرس الامريكي بشان البرنامج النووي الايراني

* الاسد: سوريا تحصل على ‭‭‭‭ معلومات ‬‬‬‬بشأن الهجمات الجوية الأمريكية عن طريق العراق

* أمريكا وحلفاؤها شنوا 12 غارة جديدة في العراق وسوريا ضد مواقع لمتشددي الدولة الاسلامية.

* الامارات تقول إن طائراتها المقاتلة استأنفت ضرباتها ضد تنظيم الدولة الاسلامية   يتبع
 