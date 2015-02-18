الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية والسوداء

القاهرة 18 فبراير شباط (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر الجنيه دون تغير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع الدولار اليوم الأربعاء وقال متعاملون إن العملة المحلية استقرت في السوق السوداء أيضا.

وترك البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه يهبط منذ 18 يناير كانون الثاني في محاولة للقضاء على السوق السوداء لكنه أبقى السعر مستقرا في الأسبوعين الأخيرين.

ويعقد البنك عطاءات لبيع الدولار في أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع. وقال المحللون إن قرار الحفاظ على استقرار العملة ربما يرجع إلى عدم رغبة البنك في هبوط الجنيه كثيرا وآماله في نجاح إجراءات أخرى اتخذت في الفترة الأخيرة.

وجاء تحرك البنك المركزي للضغط على السوق السوداء متزامنا مع جهود الحكومة لدعم الاقتصاد وتحسين صورة مصر قبل مؤتمر استثماري كبير الشهر القادم.

وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار وهو نفس مستوى العطاء السابق يوم الإثنين.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

ومازالت السوق السوداء نشطة حيث ضعف الجنيه في البداية تزامنا مع الخفض الرسمي لقيمته الشهر الماضي. وارتفع السعر غير الرسمي للجنيه منذ أن أوقف المركزي خفض القيمة في الثاني من فبراير شباط.

وقال متعامل في السوق الموازية إنه جرى تداول الجنيه عند 7.69 للدولار اليوم وهو نفس سعر يوم الإثنين.