الجنيه المصري مستقر في السوق الرسمية ويتراجع قليلا في السوداء

القاهرة 8 أبريل نيسان (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على سعر صرف الجنيه بلا تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الأربعاء لكن العملة المصرية انخفضت قليلا في السوق السوداء.

وحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا منذ ما يزيد على شهرين بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى للقضاء على السوق السوداء.

وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الاثنين.

ويطرح البنك في العادة 40 مليون دولار أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس. لكن العطاء لم يطرح يوم الأحد حيث باع البنك بدلا من ذلك 281 مليون دولار في سوق ما بين البنوك لتلبية طلبات استيراد السلع الأساسية.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

وقال متعاملون في السوق الموازية إن سعر الجنيه أمام الدولار بلغ 7.65 جنيه اليوم منخفضا قليلا عن سعره يوم الاثنين 7.63-7.64 جنيه.

وقال متعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب السقف الذي فرضه البنك المركزي في فبراير شباط على الودائع الدولارية في البنوك.