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صباح الخير من رويترز

Thu Apr 9, 2015 4:22am GMT
 
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الخميس 9 أبريل نيسان

أهم الأنباء الإقليمية

* الحوثيون يخوضون حرب شوارع في عدن ووصول اول شحنة من مساعدات طبية عاجلة الي المدينة الواقعة في جنوب اليمن

* العفو الدولية: سقوط 18 قتيلا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على مشارف دمشق

* إيران تقول إنها تعمل على مساعدة اليمن على تشكيل حكومة وحدة وطنية لحل الأزمة.

* إيران تنشر سفينتين حربيتين قبالة ساحل اليمن.

* منظمة أطباء بلا حدود تقول إن سفينة مساعدات رست في عدن

* القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية ضد متشددي تنظيم الدولة الاسلامية في محافظة الانبار   يتبع
 