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الخميس 9 أبريل نيسان
أهم الأنباء الإقليمية
* الحوثيون يخوضون حرب شوارع في عدن ووصول اول شحنة من مساعدات طبية عاجلة الي المدينة الواقعة في جنوب اليمن
* العفو الدولية: سقوط 18 قتيلا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين على مشارف دمشق
* إيران تقول إنها تعمل على مساعدة اليمن على تشكيل حكومة وحدة وطنية لحل الأزمة.
* إيران تنشر سفينتين حربيتين قبالة ساحل اليمن.
* منظمة أطباء بلا حدود تقول إن سفينة مساعدات رست في عدن
* القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية ضد متشددي تنظيم الدولة الاسلامية في محافظة الانبار يتبع