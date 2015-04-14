* بعد تأجيلات.. العراق يتوقع البدء بتسلم مقاتلات امريكية إف16 في الصيف

* دبلوماسيون: الامم المتحدة تقترع الثلاثاء على مشروع قرار بشان اليمن يتضمن حظرا على السلاح وموقف روسيا غير واضح