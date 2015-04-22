الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويتراجع في السوداء

القاهرة 22 أبريل نيسان (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه بلا تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الأربعاء لكن العملة المصرية تراجعت في السوق السوداء.

وحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا منذ ما يزيد على شهرين بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى للقضاء على السوق السوداء.

وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار اليوم الأربعاء وباع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الاثنين.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

وقال متعامل في السوق الموازية إن سعر الجنيه أمام الدولار بلغ 7.70 جنيه اليوم الأربعاء مقارنة مع 7.66-7.67 جنيه للدولار بعد مزاد يوم الاثنين.

وقال متعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب حملة البنك المركزي للقضاء على السوق الموازية والتي شملت فرض سقف في فبراير شباط على الودائع الدولارية في البنوك.

ويساعد سقف الودائع في الحد من استخدام السوق السوداء بحرمان من يريد شراء الدولارات خارج القنوات الرسمية من فرصة إيداعها في البنوك.