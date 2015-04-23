الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويتراجع في السوداء

القاهرة 23 أبريل نيسان (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه بلا تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الخميس لكن العملة المصرية تراجعت في السوق السوداء.

وحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا منذ ما يزيد على شهرين بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية 2015 في مسعى للقضاء على السوق السوداء.

وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق أمس الأربعاء.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

وقال متعامل في السوق الموازية إن سعر الجنيه أمام الدولار بلغ 7.75 جنيه اليوم الخميس انخفاضا من 7.70 جنيه للدولار أمس.

وقال متعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب حملة البنك المركزي للقضاء على السوق الموازية والتي شملت فرض سقف في فبراير شباط على الودائع الدولارية في البنوك.