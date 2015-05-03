الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويرتفع في السوداء

القاهرة 3 مايو أيار (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الأحد ولكن العملة المصرية ارتفعت في السوق السوداء.

وحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا على مدى ثلاثة أشهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية 2015 في مسعى للقضاء على السوق السوداء. وساعدت الخطوة وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء.

وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

وقال متعامل إن سعر الجنيه أمام الدولار بلغ 7.67-7.78 جنيه في السوق الموازية اليوم بارتفاع طفيف من 7.69 جنيه يوم الخميس.

ويقول متعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب حملة البنك المركزي للقضاء على السوق الموازية والتي شملت فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك في فبراير شباط.