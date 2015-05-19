Sun 25 Dec 2016 | 3:59 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

استقرار الجنيه المصري في السوق الرسمية وتراجعه في السوداء

Tue May 19, 2015 11:20am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 19 مايو أيار (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء في حين تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء.

وحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا على مدى أكثر من ثلاثة أشهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية عام 2015 في مسعى للقضاء على السوق السوداء. وساعدت الخطوة وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء.

وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الأحد.

وقال متعامل إن سعر الجنيه أمام الدولار بلغ 7.6800-7.6750 جنيه في السوق السوداء اليوم مقارنة مع 7.63 جنيه يوم الأحد.

ويقول متعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب حملة البنك المركزي للقضاء على السوق الموازية والتي شملت فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك في فبراير شباط.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 