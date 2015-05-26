الجنيه المصري يستقر في السوقين الرسمية والسوداء

القاهرة 26 مايو أيار (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء في حين استقرت العملة المصرية إلى حد كبير في السوق السوداء.

وحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا على مدى أكثر من ثلاثة أشهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية عام 2015. وساعدت الخطوة وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء.

وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الأحد.

وقال متعامل إن سعر الجنيه أمام الدولار بلغ 7.675 جنيه في السوق السوداء اليوم دون تغير يذكر مقارنة مع 7.67 جنيه يوم الأحد.