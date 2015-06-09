مقدمة 1-المركزي المصري يغطي نصف الطلبات المتأخرة لتحويلات المستثمرين الأجانب

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القاهرة 9 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إنه غطى 50 بالمئة من الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج على أن يغطي بقية الطلبات في "المستقبل القريب".

ومن بين العقبات الرئيسية التي تواجه المستثمرين الأجانب صعوبة تحويل الأرباح المحققة من أنشطة أعمالهم في مصر بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في البلاد منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

وقال البنك في بيان حصلت رويترز على نسخة منه "في إطار جهوده المستمرة لضمان كفاءة السوق المحلية وقوتها يعلن البنك المركزي المصري اليوم... تغطية 50 بالمئة من الطلبات المتأخرة للمستثمرين الأجانب من خلال المبيعات المباشرة لأمناء الحفظ التابعين للمستثمرين."

وأضاف "سيغطي البنك المركزي المصري بقية الطلبات المتأخرة في المستقبل القريب."

وأشار البنك إلى أن طلبات التحويل تراكمت بسبب عدم استخدام المستثمرين الأجانب لآلية التحويل التي أعاد المركزي تفعيلها في 17 مارس آذار 2013.

وقال "جدير بالذكر أن الطلبات المتأخرة المذكورة قد تراكمت بسبب حقيقة أن المستثمرين الأجانب اختاروا التعامل المباشر من خلال السوق وعدم استخدام آلية التحويل الخاصة بالبنك المركزي المصري."

ولم يحدد البنك حجم الأموال المنتظر تحويلها للخارج.