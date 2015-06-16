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الجنيه المصري مستقر في السوق الرسمية وفي السوداء

Tue Jun 16, 2015 11:20am GMT
 
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القاهرة 16 يونيو حزيران (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء بينما استقر سعر العملة في السوق السوداء أيضا.

ويحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا منذ أربعة أشهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية 2015. وساعد الانخفاض وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء.

وقال البنك إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار وباع 37.8 مليون حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الأحد.

وقال متعامل إن السعر بلغ 7.68 جنيه للدولار في السوق السوداء اليوم دون تغيير عن يوم الأحد.

ويقول المتعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب حملة البنك المركزي لتحجيم معاملاتهم وهو ما شمل فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك منذ فبراير شباط. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 