الجنيه المصري مستقر في العطاء الرسمي ومكاتب الصرافة

القاهرة 4 أغسطس آب (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء بعدما سمح له بالانخفاض الشهر الماضي واستقرت العملة في مكاتب الصرافة أيضا.

وقال البنك إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار حيث باع 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الأحد.

وأبقى البنك المركزي سعر صرف الجنيه عند 7.5301 جنيه مقابل الدولار لخمسة أشهر حتى الشهر الماضي حينما سمح له بالهبوط إلى 7.6301 جنيه مقابل الدولار. وفي الخامس من يوليو تموز سمح له بمزيد من الانخفاض ليتراجع نحو 0.10 جنيه.

ويقول المحللون إن الهبوط المحكوم للجنيه ربما يدعم الصادرات ويجذب مزيدا من الاستثمارات لكنه يرفع أيضا فاتورة واردات مصر الكبيرة من الوقود والأغذية.

وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك.

وقال متعامل في السوق الموازية "هناك حالة من الركود في سوق الدولار. الأسعار ثابتة عند 7.875 جنيه للدولار."