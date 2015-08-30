الجنيه المصري مستقر في العطاء الرسمي ويتراجع في مكاتب الصرافة

القاهرة 30 أغسطس آب (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الأحد بينما تراجعت العملة في مكاتب الصرافة.

وقال البنك إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار وباع 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس.

وأبقى البنك المركزي سعر صرف الجنيه عند 7.5301 جنيه مقابل الدولار لخمسة أشهر حتى الشهر الماضي حينما سمح له بالهبوط إلى 7.6301 جنيه. وفي الخامس من يوليو تموز سمح له بمزيد من الانخفاض ليتراجع نحو 0.10 جنيه.

والهبوط المحكوم للجنيه ربما يدعم الصادرات ويجذب مزيدا من الاستثمارات لكنه يرفع أيضا فاتورة واردات مصر الكبيرة من الوقود والأغذية.

وقال متعاملان في مكتبي صرافة لرويترز أن سعر الدولار بلغ 8.01- 8.02 مقابل ثماينة جنيهات يوم الخميس.

وسمح البنك المركزي في يناير كانون الثاني للبنوك بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.10 جنيه مع السماح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.15 جنيه.