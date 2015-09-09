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صباح الخير من رويترز

Wed Sep 9, 2015 4:25am GMT
 
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الأربعاء 9 سبتمبر أيلول

أهم الأنباء الإقليمية

* استراليا تستقبل 12 ألف لاجئ وتوسع الضربات الجوية لتشمل سوريا

* الأمم المتحدة: أوروبا تحتاج نظاما مضمونا لإعادة توطين اللاجئين السوريين

* فنزويلا تعرض استقبال 20 ألف لاجيء سوري.

* فرنسا: قبول كل اللاجئين يمثل انتصارا لتنظيم الدولة الإسلامية.

* اليونان: روسيا ستستخدم مسارا جويا شرقي البلاد لنقل مساعدات لسوريا.

* معارك بين الجيش السوري والدولة الإسلامية على حقل نفطي بوسط البلاد.

* روحاني: ايران ستبحث السلام في سوريا مع أي دولة   يتبع
 