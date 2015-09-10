Sun 25 Dec 2016 | 3:54 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Thu Sep 10, 2015 4:11am GMT
 
[-] نص [+]

الخميس 10 سبتمبر أيلول

أهم الأنباء الإقليمية

* وزير: الحكومة اللبنانية توافق على خطة لحل أزمة النفايات.

* مصادر: مصر ترسل نحو 800 من أفراد القوات البرية للمشاركة في حرب اليمن.

* إسرائيل تعيد فتح سفارتها بالقاهرة بعد 4 سنوات من إجلاء دبلوماسييها.

* مصادر: قوات روسية تخوض القتال في سوريا.

* البيت الأبيض يشعر "بقلق بالغ" بشأن نشر طائرات عسكرية روسية في سوريا.

* فرنسا: إرسال قوات روسية الى سوريا يعقد الأزمة.

* النرويج تعتزم استضافة مؤتمر للمانحين لتمويل عمل الامم المتحدة في سوريا.   يتبع
 