الثلاثاء 8 مارس آذار

أهم الأنباء الإقليمية

* بيان: أمريكا نفذت 18 ضربة جوية ضد الدولة الإسلامية في سوريا والعراق

* مقتدى الصدر يقول إن الاحتجاجات التي نظمها أتباعه هي لدعم الإصلاحات

* 50 قتيلا في مواجهات بين الجيش التونسي ومسلحين هاجموا مدينة قرب الحدود الليبية

* الاتحاد الأوروبي يأمل أن تحد تركيا من الهجرة إلى أوروبا

* مصادر: مقتل وإصابة 5 من قوات الأمن المصرية في انفجار بشمال سيناء

* اولوند: الإتحاد الأوروبي يجب أن ينتبه لحرية الصحافة في تركيا