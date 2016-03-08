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صباح الخير من رويترز

Tue Mar 8, 2016 4:11am GMT
 
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الثلاثاء 8 مارس آذار

أهم الأنباء الإقليمية

* بيان: أمريكا نفذت 18 ضربة جوية ضد الدولة الإسلامية في سوريا والعراق

* مقتدى الصدر يقول إن الاحتجاجات التي نظمها أتباعه هي لدعم الإصلاحات

* 50 قتيلا في مواجهات بين الجيش التونسي ومسلحين هاجموا مدينة قرب الحدود الليبية

* الاتحاد الأوروبي يأمل أن تحد تركيا من الهجرة إلى أوروبا

* مصادر: مقتل وإصابة 5 من قوات الأمن المصرية في انفجار بشمال سيناء

* اولوند: الإتحاد الأوروبي يجب أن ينتبه لحرية الصحافة في تركيا

* الكرملين: بوتين والسيسي يتفقان على الحاجة لمكافحة الإرهاب في ليبيا واليمن   يتبع
 