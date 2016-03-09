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الأربعاء 9 مارس آذار
أهم الأنباء الإقليمية
* مسؤولون أمريكيون: "وزير الحرب" بالدولة الإسلامية ربما قتل
* أمريكا والحلفاء ينفذون 24 غارة ضد الدولة الإسلامية
* الأمم المتحدة: محادثات سوريا الأساسية ستبدأ بحلول 14 مارس
* بان جي مون يحث الحكومة السورية والمعارضة على إبداء "حسن النوايا" في محادثات السلام
* فلسطيني يقتل سائحا أمريكيا ويصيب 9 أشخاص آخرين في تل أبيب
* المرصد: الجيش السوري يستعيد السيطرة على قرية في حلب من الإسلاميين
* المغرب: تصريحات بان جي مون عن الصحراء الغربية مسيئة لمشاعر المغاربة يتبع