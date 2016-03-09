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صباح الخير من رويترز

Wed Mar 9, 2016 4:16am GMT
 
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الأربعاء 9 مارس آذار

أهم الأنباء الإقليمية

* مسؤولون أمريكيون: "وزير الحرب" بالدولة الإسلامية ربما قتل

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